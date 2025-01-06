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‌المسند: وفقا للحسابات الفلكية 1 رمضان يوافق 1 مارس هذا العام

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الرياض - علي القحطاني - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، ماذا تعني  ظاهرة “الازدلاف”وموعد شهر رمضان المبارك

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي علي منصة إكس: “عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقتين على هذه الظاهرة اسم “الازدلاف”.

وتابع: “وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي، ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر رمضان القادم، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن 1 رمضان 1446 هـ قد يوافق 1 مارس 2025 م، وفقاً للحسابات الفلكية .. هذا والله أعلم”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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