اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله العميد يحي ىسريع في بيان، باننا نفذنا عملية استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأميركيةَ "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخينِ مجنحينِ وأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ شمال البحرِ الأحمرِ، أثناءَ تحضيرِ العدوِّ الأمريكيِّ لشنِّ هجومٍ جويٍّ كبيرٍ على بلدِنا.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون: نفذنا عملية استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأميركيةَ "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخينِ مجنحينِ وأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ شمال البحرِ الأحمرِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.