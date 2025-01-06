نتانياهو: حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة"، مشيرا الى أننا "عرفنا لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها".

واعتبر أن "التهديد الإيراني لا يزال قائما وسنكون مستعدين لما هو قادم"، لافتا الى أننا "نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط".