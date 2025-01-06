كاوست تطلق برامج تدريبية تستهدف 1500 طالب لعام 2025



أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ممثلة في أكاديمية كاوست، عن بدء برامجها التدريبية لعام 2025 في عدد من التخصصات الحيوية، منها الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الحيوية، والطاقة المتجددة. وتستهدف هذه البرامج أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات السعودية ، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى وجامعة الملك خالد، وجامعة تبوك، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الفيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وصُممت هذه البرامج لتلبي احتياجات وظروف الطلبة من مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين, كما تم التعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومؤسسة العقيل الخيرية في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية، بينما تعاونت الجامعة مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وجمعية المرأة والطاقة، في تخصص الطاقة المتجددة. وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود "كاوست" الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وتزويد الأجيال بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات التقنية المتقدمة، وفق أحدث الممارسات العالمية. وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء قاعدة علمية قوية تسهم في تطوير اقتصاد المعرفة.

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