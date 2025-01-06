"النشرة": لا تبدّل في الانتخابات الرئاسية بعد زيارة هوكشتين .. المواقف ثابتة

علمت "النشرة" ان الاجواء التي سادت خلال زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان، بشأن انتخابات الرئاسة، تكررت هي ذاتها خلال اللقاءات التي اجراها المبعوث الاميركي آموس هوكشتين، لجهة رفض المعترضين على وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا، انتخابه رئيساً للجمهورية.

وتحدثت مصادر ل "النشرة" عن ان هوكشتين تحدث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن اهمية انتخاب عون، لاعتبارات عدة اهمها الثقة الدولية لاعادة الإعمار. لكن برّي تمسك برأيه بشأن الحاجة للتعديل الدستوري، وان مواقف الكتل النيابية التي ترفض انتخاب عون لا تزال هي ذاتها، بشكل يمنع تأمين موافقة ثلثي اعضاء المجلس 86 نائباً لزوم التعديل الدستوري، وهو ما فسّر تصلب بري غير القابل للتراجع.

وبحسب المصادر فإن هوكشتين الذي كان زار العاصمة القطرية طلب من الدوحة عدم دعم مرشح لمواجهة عون، وهو ما استلزم من السفير القطري في بيروت ابلاغ النواب ان بلاده لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية في لبنان، ولا تدعم اي مرشح على حساب آخر.