هوكشتاين بعد لقائه ميقاتي: الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني والجنوب سيعود للاستقرار وتطبيق الإتفاق لم يحصل بالسرعة المطلوبة

اعتبر المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ان "الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني والجنوب اللبناني سيعود للاستقرار والأمن وتطبيق الإتفاق لم يحصل بالسرعة المطلوبة، لكنه أدى إلى انسحاب كاملٍ للجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي وتمركز الجيش اللبناني هناك".

واشار الى أن "ميقاتي أظهر قيادة عظيمة للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان"، لافتا الى أن "ما زال لدينا 20 يوماً وسنستمر بالعمل الذي قمنا به لانسحاب الجيش الاسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بمواكبة اليونيفيل".

وإستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين في السرايا، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف الخماسية لوقف اطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز، وخلال الاجتماع تم البحث في المراحل التي قطعها وقف اطلاق النار منذ الاعلان عن الترتيبات الامنية الخاصة بذلك.