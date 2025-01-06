أكد مسؤول عسكري أوكراني، أن "قواته تكبّد قوات موسكو خسائر في كورسك بجنوب روسيا، غداة إعلان الأخيرة أن أوكرانيا بدأت هجوما مضادا في هذه المنطقة".
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي في تصريحات لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا "في منطقة كورسك نحن نكبّدهم خسائر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأوكراني أكد أنه يكبد القوات الروسية خسائر في منطقة كورسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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