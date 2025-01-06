شيخ العقل والبطريرك الراعي في دعوة مشتركة للمسؤولين والنواب: لتحمل المسؤولية بانتخاب رئيس للبلاد الخميس المقبل

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى اتصالاً هاتفيا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد اتصال الشيخ ابي المنى به للمعايدة بالميلاد المجيد وحلول السنة الجديدة، وكانت مناسبة "للتأكيد على الدعوة المشتركة للمسؤولين والنواب لتحمل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للبلاد في التاسع من الشهر الجاري".

واستقبل ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم الرئيسة السابقة لمؤسسة بيت اليتيم الدرزي السيدة حياة النكدي، ترافقها السيدة مهى هرموش العقيلي، وكان اللقاء مناسبة اشاد بها ابي المنى بالنكدي "وبتضحياتها ومناقبيتها والتزامها برسالة المؤسسة الانسانية والاجتماعية والتريوية، والتي استطاعت خلال مسيرتها الطويلة في ادارة بيت اليتيم، رعاية المئات من الأيتام والمحتاجين رعاية الأمومة الحنونة والأبوة الصارمة، التي تستحق عليها الثناء والتقدير بما تميزت به من سموّ أخلاق ورفعة مقام وصدق امانة على مدى عشرات السنين"، كما اشاد بمؤسسة بيت اليتيم الدرزي، وتمنى لادارتها الحالية "التوفيق في الحفاظ عليها وتطوير امكاناتها وتحديث برامجها وتقديماتها، لتنشئة ابنائها اخلاقياً وروحياً وعلمياً واجتماعياً".

وفي نهاية اللقاء قدم ابي المنى هدية تذكارية لنكدي، بحضور المدير العام للمجلس المذهبي الاستاذ مازن فياض ومدير المشيخة الاستاذ ريان حسن. كما استقبل شيخ العقل في مكتبه القاضي ناجي خليل.

وفي دارته في شانيه استقبل شيخ العقل وفدا من "جمعية الخير في كل مكان" برئاسة العميد المتقاعد بسام ابو الحسن، واثنى الوفد في بيان، على ‎"اللقاء المبارك والفرصة الثمينة للاطّلاع على رؤية سماحته النابعة من مخزونه الحِكَمِي، ومن نهجه الوطني الجامع، ومن نبع ثقافته الغزير الذي لا ينضب"، وقال "نقدّر عالياً حكمَته وحرصَه على تعزيز القِيَم الإنسانية والاجتماعية، ونشر ثقافة السلام والتسامح، لنعيش جميعًا في وطن يسوده الأمن والأمان والازدهار. حواراته تُعزز فينا روح الأمل والإيجابية، وتُلهمنا للعمل من أجل مجتمع أفضل، وتحويل العقبات والتحديات التي نواجهها الى فرص نمو وتغيير".

كذلك استقبل وفدا من آل شيا يتقدمه الشيخ اكرم شيا والعميد الركن المتقاعد رياض شيا، ثم المحامي رفيق غريزي يرافقه السيد ربيع وفيق ابي المنى.

وقدّم شيخ العقل التعازي في قاعة دار الطائفة بالمرحومة ام وسيم نهى نجيب نجار، حرم القاضي ابو وسيم سجيع يوسف الاعور.

وكلّف ابي المنى الاستاذ نظام الحلبي تمثيله في لقاء "مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي" مع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، محاضراً حول "موضوع مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية".

‎كذلك أوفد وفداً من المشايخ للمشاركة في الموقف التأبيني الذي أقيم في أشرفية صحنايا (سوريا) للمناضل الشهيد رامي هناوي، وضم الوفد عدداً من المشايخ يتقدمهم رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، كما شارك وفد آخر من لبنان يمثل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط يتقدمه القيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي السيد خضر الغضبان، الذي كانت له كلمة بالمناسبة، الى جانب كلمات لأهل الفقيد ومشايخ بلدته ولمشايخ الكرامة، بالإضافة إلى برقية تعزية من الشيخ حكمت الهجري وقصائد رثاء، أشادت ببطولة الفقيد واندفاعه، وذلك بحضور الشيخ أبو وائل حمود الحناوي والشيخ أبو أسامة يوسف جربوع، إلى جانب حشد كبير من مشايخ السويداء وجبل الشيخ وجرمانا وأشرفية صحنايا ومشاركة كبيرة من الفاعليات الثقافية والاجتماعية.