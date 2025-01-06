المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 49.2 ملم في الشفية بدر

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (43) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 5 يناير وحتى التاسعة صباح الاثنين 6 يناير 2025م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف).
وأبان التقرير، أن منطقة الجوف سجلّت (10.2) ملم في الحماد بالقريات، و(7.0) ملم في عين الحواس بالقريات، و(6.6) ملم في ميقوع بطبرجل، و(5.0) ملم في مطار القريات.
فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (7.6) ملم في القضمية برابغ، و(5.6) ملم في الأبواء برابغ، و(3.0) ملم في رابغ.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية (4.4) ملم في مطار عرعر، و(3.6) ملم في مركز حرس الحدود بطريف، و(3.4) ملم في العويقلية. فيما سجّلت منطقة تبوك (1.6) ملم في خرباء بالوجه، ومنطقة القصيم (0.6) ملم في عقلة الصقور. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي: ( اضغط هنا ).
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