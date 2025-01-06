اعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن "الولايات المتحدة أصدرت اليوم رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية".
واشارت الى أن "الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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