وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن "الولايات المتحدة أصدرت اليوم رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية".

واشارت الى أن "الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي".