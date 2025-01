شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن هطول الأمطار الغزيرة

إرشادات الأرصاد للسلامة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد (بالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق اليوم الاثنين.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الكامل وخليص والشعيبة ورابغ وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام وجدة والعاصمة المقدسة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1875962252907471301?ref_src=twsrc%5Etfwالمدينة المنورة: وادي الفرع وبدر والعلا وخيبر والمهد والحناكية والعيص والرايس وينبع والمدينة المنورة.الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر.حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق.الجوف: دومة الجندل وسكاكا.تبوك: أملج.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.نصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.جاء ذلك في النصائح التي وجهها المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، للسلامة في أثناء هطول الأمطار وحدوث السيول والفيضانات والصواعق.وكتب "الأرصاد": نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة:- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.- عند حدوث الصواعق ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم أجهزة الجوال.- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، وتابع الأحوال الجوية.