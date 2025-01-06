ميقاتي بعد لقاء هوكشتاين: استمرار الانتهاكات والحديث عن نية اسرائيل تمديد مهلة وقف اطلاق النار امر مرفوض بشدة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين في السرايا، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف الخماسية لوقف اطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز، وخلال الاجتماع تم البحث في المراحل التي قطعها وقف اطلاق النار منذ الاعلان عن الترتيبات الامنية الخاصة بذلك.

وكرر رئيس الحكومة "المطالبة بوقف الخروقات الامنية الاسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الاجواء اللبنانية". كما طالب "بوضع جدول زمني واضح لاتمام الانسحاب الاسرائيلي قبل إنتهاء مهلة الستين يوما".

ولفت ميقاتي الى "إن استمرار هذه الانتهاكات والحديث عن نية اسرائيل تمديد مهلة وقف اطلاق النار امر مرفوض بشدة، ونحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل الى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الاشراف على تنفيذها".