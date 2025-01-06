القنصلية البريطانية في القدس: من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن الصحفيون من ممارسة عملهم بحرية

اكدت القنصلية البريطانية في القدس، أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن الصحفيون من ممارسة عملهم بحرية"، مشيرة الى أن "وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لها دور محوري في ضمان الشفافية والمساءلة".

ولفتت الى أن "بريطانيا عبّرت عن قلقها من تعليق السلطة الفلسطينية عمل قناة الجزيرة".