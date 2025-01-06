اكدت القنصلية البريطانية في القدس، أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن الصحفيون من ممارسة عملهم بحرية"، مشيرة الى أن "وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لها دور محوري في ضمان الشفافية والمساءلة".
ولفتت الى أن "بريطانيا عبّرت عن قلقها من تعليق السلطة الفلسطينية عمل قناة الجزيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية البريطانية في القدس: من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن الصحفيون من ممارسة عملهم بحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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