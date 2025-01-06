ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانية "جي.إف.زد" أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.