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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 / 7 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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