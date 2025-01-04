شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 / 7 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.