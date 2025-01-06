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20 ألف ريال غرامة نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
ولكنها استثنت من الحظر موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

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كاميرات المراقبة الأمنية

وأوضحت الوزارة، أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها (20,000) ريال، تشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام.
أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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