شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ريال غرامة نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

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كاميرات المراقبة الأمنية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.ولكنها استثنت من الحظر موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.وأوضحت الوزارة، أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها (20,000) ريال، تشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام.أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.