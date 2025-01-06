شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: كتلة باردة جديدة يبدأ تأثيرها غدًا وتستمر لمدة ثلاثة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع عبد الله العصيمي، العضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ، أن تشهد المملكة موجة من الطقس البارد تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكتب العصيمي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” : “كتلة باردة جديدة يبدأ تأثيرها غدًا الثلاثاء وتستمر الأربعاء والخميس، ومن المتوقع أن يكون الإحساس بالموجة الباردة شديدًا بسبب تحرك الرياح الشمالية وانتشار السحب”.

وأكد العصيمي أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في المناطق الشمالية.

ويشهد طقس المملكة حالة من التقلبات الجوية الشديدة التي تؤثر على درجات الحرارة والحالة الجوية في الفترة الأخيرة ، تتأثر المملكة بمنخفض جوي يحمل تقلبات حادة، من درجات حرارة منخفضة إلى هطول أمطار غزيرة وأمطار رعدية مصحوبة بزخات برد.