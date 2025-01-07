شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: وجود القمر بجانب نجم الثريا دليل على شدة البرد..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن وقوع القمر بجانب نجم الثريا في اليوم التاسع من شهر يناير يعتبر من العلامات التي تدل على حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن العرب كانوا يسمون هذه الظاهرة الفلكية، باقتران القمر، وعادة ما تحدث في الأيام الفردية، من اليوم الأول في الشهر، حتى الـ 13،واذا وقع في اليوم الـ 9، فهذا علامة على شدة البرد.

وأوضح الزعاق عبر برنامجه “تقويم”، أن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً، حيث يشير التاريخ إلى أن هذا التوقيت يعد بداية لموجات برد قارصة قادمة.