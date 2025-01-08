شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: العرب يتعاملون مع المربعانية كبعد ثقافي واقتصادي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن العرب يتعاملون مع موسم المربعانية كبُعد ثقافي ومناخي، بينما كان أجدادنا يتعاملون معه كبُعد اقتصادي وحياتي.

وأشار الزعاق خلال برنامجه “تقويم”، أن العرب قديمًا مع دخول المربعانية، كانوا يبدأون في تصدير التمور المخزّنة والزيتون وزيوته.

وأشار إلى أنه يتم قص أوراق وغصون الأشجار لاستخدامها في البناء والصناعات اليدوية والمنزلية، حيث أن قبل المربعانية يكون الماء موجودًا في غصون الأشجار، وبعدها يتوقف جريانه، مما يجعل قصها خلال هذا الموسم مناسبًا لمنع تسوسها.

ويبدأ المربعانية بنهاية ديسمبر، ويستمر لمدة 40 يومًا، وتبدأ معه التقلبات الجوية، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.