شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

إرشادات الأرصاد للسلامة

نصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.



جاء ذلك في النصائح التي وجهها المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، للسلامة في أثناء هطول الأمطار وحدوث السيول والفيضانات والصواعق.وكتب "الأرصاد": نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة:- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.- عند حدوث الصواعق ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم أجهزة الجوال.- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، وتابع الأحوال الجوية.