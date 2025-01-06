شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب : ليس من الضروري أن يتزوج الإنسان فهذا خيار شخصي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدم استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، المستمعين بتصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه لا يجب على الإنسان الزواج.

وقال الحبيب في تصريحاته ببودكاست الم: “ليس من الضروري أن يتزوج الإنسان، هذا خيار شخصي. بعض الناس يقولون إن هذا من الفطرة وهذا غير صحيح، فالزواج يكون جريمة أحيانًا”.

وأضاف الحبيب قائلاً إنه إذا كان الإنسان لديه ميول للشذوذ، فسيكون جريمة أن يتزوج. وإذا كان هناك شخص يعاني من اضطراب الهوية الجنسية ويعتقد أنه أنثى، فلا يجوز له الزواج في تلك الحالة، وذلك بخلاف أمراض الضعف الجنسي.

وتابع الحبيب: يوجد عجز عضوي وعجز نفسي وإذا لم يُعالج، فلا يجب أن يورط بنات الناس.

وأكد الحبيب أنه لا يجب على أي شخص أن ينجب إذا كان غير مؤهل أو لا يرغب في الإنجاب أو تحمل مسؤولية الأطفال والتربية.

وختم حديثه بأن الزواج والإنجاب اختيار شخصي، ولا يوجد ما يجبر الشخص عليهما.