شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. الهلال الأحمر يرفع مستوى الجاهزية بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الحدود الشمالية مستوى جاهزية في غرفة القيادة والتحكم والفرق الإسعافية العاملة بالميدان مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية.

يأتي ذلك نظرًا إلى التقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية.

الالتزام بتعليمات الدفاع المدني

دعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول، والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

من ذلك عدم السرعة الزائدة في أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.



إرشادات الأرصاد للسلامة

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة مساعد العنزي أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة.

نصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

جاء ذلك في النصائح التي وجهها المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، للسلامة في أثناء هطول الأمطار وحدوث السيول والفيضانات والصواعق.

وكتب "الأرصاد": نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة:

- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

- عند حدوث الصواعق ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم أجهزة الجوال.

- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، وتابع الأحوال الجوية.