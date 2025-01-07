حمية بحث مع كاريه بمشروع إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، حيث تناول البحث مشروع إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية.

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