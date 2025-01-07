أشار رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​، في تصريح، إلى أنّ "من متطلّبات السّيادة والحرّيّة والاستقلال، ألّا تكون هناك رؤية واضحة لنوّاب الأمّة لمن سينتخبون رئيسًا للبلاد، قبل يومين من جلسة الانتخاب"، مشدّدًا على أنّه "يا لسخرية القدر، حقيقة هزلت كثيرًا، بانتظار كلمة السّرّ من أين ستأتي شرقًا أو غربًا إقليميًّا أو دوليًّا، و​لبنان​ في مهبّ الريح يتقاذفونه كلّ وفق مصالحه الشّخصيّة، على حساب هذا الشّعب المرهق على المستويات كافّة".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: من متطلبات السيادة ألا تكون هناك رؤية من سينتخب النواب رئيسًا قبل يومين من الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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