أمن الدولة سطّرت محاضر ضبط بحق أصحاب مولّدات كهربائيّة في الشمال بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة الرسميّة

جالت دوريّة من مكتب طرابلس في أمن الدولة، بمؤازرة من مصلحة حماية المستهلك في الشّمال، على بعض أصحاب المولّدات الكهربائيّة في محلّة الميناء، وقد نظمّت محاضر ضبط بحق كل من (ي.ه.) و(م.ع.) و(ف.م.)، بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة الرسميّة وعدم تقديمهم لفواتير.

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