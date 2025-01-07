سليم بحث مع وفد من رابطة قدامى القوات المسلحة بحقوق العسكريين ودور الجيش بهذه المرحلة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر، على رأس وفد من الرابطة.

وأوضحت الوزارة أنّه "جرى البحث في دور الجيش في هذه المرحلة، في ظل انتشاره في الجنوب، إنفاذا لترتيبات وقف اطلاق النار، وخطة الإنتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات"، مشيرةً إلى أنّه "كان عرض لحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، و"وجوب انصافهم بما يليق بتضحياتهم وبحجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم".