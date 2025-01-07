باسيل بحث تطورات الاستحقاق الرئاسي مع بقرادونيان

بحثَ رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في منزله في البياضة، تطورات استحقاق رئاسة الجمهورية مع أمين عام حزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان. وحضر الاجتماع أعضاء من اللجنة التنفيذية للطاشناق، والنائب السابق إدي معلوف ونائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري.

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