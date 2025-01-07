أشار النائب وضاح الصادق، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "غدًا عند التاسعة مساء سنعلن المرشح الذي سنخوض به الانتخابات، وما ينقل عن سحب ترشيح اللواء البيسري غير دقيق"، لافتاً الى أن "البيسري قال لن يقبل أن يكون مرشح مواجهة واذا ما ووفق عليه لن يدخل المعركة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: غدًا عند التاسعة مساء سنعلن المرشح الذي سنخوض به الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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