حراك المعلمين المتعاقدين ولجنة متعاقدي الأساسي طالبا الحلبي بإنصاف المتعاقدين قبل تشكيل الحكومة الجديدة

طالب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور ورئيسة لجنة متعاقدي الأساسي منى خضر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في بيان" بإقرار الحقوق المنتظرة قبل تشكيل حكومة جديدة. ولفت منصور، الى أنه "من أهم تلك الحقوق المعلقة هي حسم قيمة بدل الانتاجية هذا الأسبوع على أن لا تقل عن600$، تحويل قرار رفع أجر الساعة إلى دائرة المحاسبة، إعداد صيغة سريعة لتعديل مرسوم بدل النقل الذي ناضلنا من أجله سنوات ليشمل كل يوم تعليمي، ومساواة متعاقدي الأساسي بمتعاقدي الثانوي في مسألة قيمة أجر الساعة وإزاحة هذا الغبن والظلم عن المعلمين".

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