شكرا لقرائتكم خبر عن السديس لقاصدي الحرمين: اتبعوا الهدي النبوي أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

اعتقادات خاطئة

الدمام - شريف احمد - وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رسائل إرشادية وإثرائية للقاصدين والزائرين للحرمين الشريفين تزامنًا مع الحالة المطرية، داعيًا إلى شكر الله على نعمة الغيث واستحضار الرحمة في تلك اللحظات المباركة.وأكد السديس أهمية اتباع الهدي النبوي أثناء هطول الأمطار، من خلال الالتزام بالأدعية المأثورة واستشعار الغيث كأحد دلائل التوحيد وأمارات إعلاء السنة.كما حذر من التزاحم والتدافع حرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة، داعيًا إلى التعاون مع الجهات المعنية في تنظيم الحشود والحفاظ على السلامة من الانزلاق والسقوط.وفي رسائله، نبه السديس إلى خطورة الاعتقادات الخاطئة بشأن مياه الميزاب والحجر أو المطر المتقاطر من الكعبة، مؤكدًا أنه لا خصوصية لها وأنه يجب الابتعاد عن مثل هذه المعتقدات غير الصحيحة.وختم السديس بدعوة القاصدين والزائرين إلى اغتنام اللحظات المطرية بالدعاء والتضرع إلى الله، سائلًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين، وأن يوفق ولاة الأمر لكل خير لما يقدمونه للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما.