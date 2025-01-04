شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف متوسط درجات الحرارة في الرياض خلال شهر يناير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن متوسط درجات الحرارة في منطقة الرياض خلال شهر يناير الحالي.

وأشار “المسند ” خلال تغريدة عبر حسابه على منصة “أكس” ، إلى أن درجة الحرارة العظمى (في الظهر) عادة ما تتراوح حول 21 درجة مئوية، مع احتمالية نادرة لأن تنخفض إلى أقل من 15 درجة أو تتجاوز 27 درجة مئوية.

وأضاف قائلًا “أما بالنسبة للدرجة الصغرى (قبل الشروق)، فإنها تتراوح عادةً حول 10 درجات مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 5 درجات أو تتجاوز 14 درجة مئوية”.

وكانت وصلت درجة الحرارة في الرياض إلى 2 مئوية لأول مرة هذا الشتاء.