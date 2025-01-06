شكرا لقرائتكم خبر عن 40 منتجًا يعرضون قصص نجاحهم في ”قرية ريف سمن وعسل“ بالرياض والان نبدء بالتفاصيل



وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جمال الأرياف السعودية وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية، مع إبراز دور السياحة الريفية في تعزيز التنمية المستدامة. الدمام - شريف احمد - افتتح الأمين العام لبرنامج ”ريف السعودية “، غسان بكري، فعالية ”قرية ريف سمن وعسل“ في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، والتي تستمر على مدى خمسة أيام.وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جمال الأرياف السعودية وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية، مع إبراز دور السياحة الريفية في تعزيز التنمية المستدامة.





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وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من الزوار من مختلف الفئات العمرية، الذين تفاعلوا مع محتويات الأجنحة التي أقامها 40 مستفيداً من برنامج ”ريف“ من جميع أنحاء المملكة.

ويشارك هؤلاء المستفيدون بعرض منتجات السمن والعسل، ليُعرّفوا الزوار على قصص نجاحهم الملهمة في القرى الريفية، مسلطين الضوء على الجهود المبذولة في تطوير هذه المناطق لتحقيق التكامل بين الاقتصاد الريفي والسياحة.



أمن غذائي وتنمية مستدامة



وتُعدّ قطاعات السمن والعسل من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وتراثها الثقافي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات الريفية.

وتستقبل فعالية ”قرية ريف سمن وعسل“ الزوار على فترتين: الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً.