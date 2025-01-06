شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12104 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 6.435 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 401.477 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.204 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 137 شركة ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 94، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الماجد للعود، وسال، وكابلات الرياض، والموارد، وأسترا الصناعية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول السعودية، كانت أسهم شركات، المتحدة الدولية القابضة، والزامل للصناعة، والنايفات، والوطنية للتعليم، وكهرباء السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 0.6%، عند 30861 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 62.874 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.791 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.511 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.