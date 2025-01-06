الاقتصاد

«الأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «مزارع أكوا بريدج»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة للأسماك، اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مزارع أكوا بريدج للتطوير والاستثمار للاستزراع المائي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة لوضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الاستزراع المائي وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.
وأضافت أن مدة المذكرة: تسعة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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