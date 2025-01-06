شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماك» توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع «مزارع أكوا بريدج» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للأسماك، اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مزارع أكوا بريدج للتطوير والاستثمار للاستزراع المائي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة لوضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الاستزراع المائي وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.
وأضافت أن مدة المذكرة: تسعة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المذكرة لوضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الاستزراع المائي وتحديد نطاق العمل وبحث أوجه الشراكة المحتملة للتعاون.
وأضافت أن مدة المذكرة: تسعة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة.