شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تؤكد: فيروس "إتش إم بي في" لا يشكل تهديدًا والان نبدء بالتفاصيل

فيروس الالتهاب الرئوي

الدمام - شريف احمد - قدمت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء تطمينات بشأن فيروس "إتش إم بي في"، وهو عدوى تنفسية تنتشر في الصين، مؤكدة أن الفيروس ليس جديدا أو خطيرا بشكل خاص.وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة على اتصال بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأشارت إلى أنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية أن العديد من التهابات الجهاز التنفسي تنتشر في الصين، كما هو معتاد في فصل الشتاء، بما في ذلك "الأنفلونزا و/ار اس في/ وكوفيد19- و/اتش ام بي في/".وبدأت وسائل الإعلام الصينية في أوائل ديسمبر تتناول ارتفاع حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري "اتش ام بي في"، وهو ما أثار مخاوف صحية عالمية بعد خمسة أعوام على اندلاع جائحة كوفيد - 19 في الصين.لكن بكين ومنظمة الصحة العالمية كانتا تحاولان تهدئة المخاوف في الأيام الأخيرة، وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن فيروس "اتش ام بي في" يجذب الكثير من الاهتمام لأنه ليس اسما مألوفا، ولكن تم اكتشافه في عام 2001.وأوضحت أن "اتش ام بي في" هو فيروس شائع ينتشر في الشتاء والربيع، ومستويات التهابات الجهاز التنفسي التي تم الإبلاغ عنها في الصين تقع ضمن المستوى المعتاد لموسم الشتاء.