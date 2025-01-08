شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولان كنديان: "أوتاوا" لن تنحني أمام تهديدات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي أن أوتاوا "لن تنحني" أمام تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي دعا الى ضم بلادهما الى الولايات المتحدة.

وقالت جولي إن "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلدًا قويًا، لن ننحني أبدًا في مواجهة التهديدات".

بينما شدد ترودو على أن "كندا لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة"، وذلك بعدما لوح ترامب باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد البلد المجاور.

إغراءات ترامب لكندا

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية".



وتابع: ستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار.

تهديدات ترامب لكندا

كان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الكندية والمكسيكية، بمجرد توليه الرئاسة.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا ووجهة 75% من صادراتها، ويعتمد عليها نحو مليوني كندي من إجمالي السكان البالغ عددهم 41 مليون نسمة.

كان أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، استقالته من منصبه الذي يتولّاه منذ 10 أعوام، موضحًا أنّه سيواصل تسيير الأعمال إلى أن يختار حزبه خليفة له.