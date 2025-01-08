شكرا لقرائتكم خبر عن على يد ملثم.. قتيلان في إطلاق نار داخل شركة بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

عملية أمنية كبيرة

الدمام - شريف احمد - قتل موظفان بعد إطلاق النار في شركة هندسة ميكانيكية في جنوب غربي ألمانيا، وفقا لما ذكرته الشرطة يوم الثلاثاء.وأعلن متحدث باسم الشرطة أن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة، فيما لا يزال الجاني، الذي يعتقد أنه نفذ الجريمة بمفرده،هاربا.ودخل شخص ملثم إلى الشركة في مدينة باد فريدريش شال شمال شتوتجارت مع بداية فترة المساء، ثم أطلق النار على الرجلين.وقالت الشرطة: "عملية مطاردة كبيرة تجري حاليا"، وذكرت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن عملية أمنية كبيرة تجرى حاليا، ولكن لا يوجد خطر على العامة.وجرى إرسال مروحية للشرطة إلى المنطقة، ويعيش حوالي 20 ألف شخص في باد فريدريش شال، التي تقع في ولاية بادن-فورتمبيرج المزدهرة.وقال عمدة باد فريدريش شال، تيمو فري، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه "صدم" من الخبر، وأضاف أن الشركة معروفة في المنطقة وهي جهة عمل رئيسية حيث يعمل بها حوالي 400 موظف.