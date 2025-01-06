شكرا لمتابعة خبر عن باحث: الفيروس المنتشر في الصين سيصل إلى معظم الدول خلال أشهر قليلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الباحث والمتخصص في مجال الأوبئة والأمراض الدكتور عمار الخميسي، عن الفيروس التنفسي المنتشر في الصين خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور عمار الخميسي، عبر إذاعة العربية: “الفيروس التنفسي المنتشر في الصين مؤخراً سيصل إلى معظم دول العالم خلال أشهر قليلة”.

وأشار إلى أن الفيروس وصل إلى هونج كونج وماليزيا وهي بداية انتشاره، مضيفًا أنه تم اكتشاف وتوثيق هذا الفيروس لأول مرة عام 2001 في أوغندا وكان قديمًا يصيب الأطفال بشكل سنوي ولا يشكل خطرًا.

وأضاف الخميسي، أما ما يحدث الآن هو تطور للفيروس ونسخة جديدة منه غير معروفة حتى الآن، لافتًا إلى أن المشكلة هي أن الصين لا تقدم المعلومات بشكل دوري أو سريع.