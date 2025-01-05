صنع الفنان السوداني الشاب عثمان خالد, الشهير باسم عثمان بشة, قاعدة جماهيرية كبيرة من الشباب وذلك بعد نجاح حفلاته الأخيرة بفضل الأغنيات الخفيفة والراقصة التي يقدمها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول حديثاً تزاحم الشباب وخصوصاً الجنس اللطيف أمامه لالتقاط صور تذكارية معه. حيث وثق مقطع فيديو تم تصويره من إحدى حفلاته الأخيرة بالقاهرة, تسابق الحسناوات المتواجدات في الحفل لالتقاط الصور مع بشة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يتسابقن لالتقاط صور مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.