التعايشي .. حميدتي حي يرزق يقابل الناس ويتحدث معهم والتقيته في أديس أبابا وصلينا سوياً صلاة العشاء

القيادي بتنسيقية تقدم محمد حسن التعايشي للجزيرة مباشر:

– تكوين حكومة لن يقود إلى تقسيم السودان والسياسات التي تتخذها “مجموعة بورتسودان” هي التي ستؤدي إلى التقسيم

– شرعية الحكومة التي سنكونها ستستند إلى شرعية أخلاقية وسياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام

– المؤيدون لتشكيل حكومة في “تقدم” ليسوا أقلية ولم يتم التصويت بشأنها بعد

– حميدتي حي يرزق يقابل الناس ويتحدث معهم والتقيته في أديس أبابا وصلينا سوياً صلاة العشاء

– الجيش والحركة الإسلامية يتحملان مسؤولية استمرار الحرب ومعاناة المدنيين

– الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني هما من أشعلا الحرب في 15 أبريل 2023

– ⁠يجب على طرفي الصراع توقيع اتفاق وقف العدائيات كي تتوقف الانتهاكات من قبلهما والعودة للتفاوض عبر منبر جدة ووضع آليات لضمان تنفيذه

الجزيرة السودان