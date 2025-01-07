أثارت مطربة سودانية صاعدة غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع التي قيل أن اسمها سندس مدني, وهي تغني في حفل خاص بإحدى القاعات. وظهرت المطربة الصاعدة خلال تقديمها وصلتها الغنائية أعلى المسرح بأزياء ضيقة ومحذقة, وزادت من إثارة الجدل بوصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة ومحذقة.. مطربة سودانية صاعدة تثير غضب المتابعين بوصلة رقص فاضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.