هدف التعادل الهلالي الذي أحرزه مساء الأحد مهاجم الهلال البورندي جان كلود في مرمي مولودية الجزائر أعاد لي ذكري هدف لاعب الهلال الرائع صبحي في مرمي الزمالك المصري في العام 1989 بالسعودية ضمن بطولة الأندية العربية سنتئذٍ ..

■ حضرت المباراة واقفاً داخل النادي الرياضي بحي الجنينة بمدينة سنار .. كنت يومها جالساً لإمتحان الشهادة السودانية من سنار الثانوية ..

■ يالنداوة تلك الأيام !!

■ سيبقي ذلك الهدف عالقاً بوجداني وذهني كأجمل هدف شاهدته طيلة مسيرة متابعتي لكرة القدم في مختلف البطولات العالمية ..

■ في تلك السنة لم يخرج إلي الحياة ميسي ولا رونالدو ولا بيكهام ولا صمويل إيتو !!

■ طيلة هذه السنوات بقي ويبقي هدف صبحي هو الأحلي والأجمل !!

■ إنه عطر المكان .. عطر اللحظة .. وعشق الهلال الذي يزرع الفرح أينما هلّ .. أو غاب ..

■ الفرح الهلالي لايصدأ !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد