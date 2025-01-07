هدف التعادل الهلالي الذي أحرزه مساء الأحد مهاجم الهلال البورندي جان كلود في مرمي مولودية الجزائر أعاد لي ذكري هدف لاعب الهلال الرائع صبحي في مرمي الزمالك المصري في العام 1989 بالسعودية ضمن بطولة الأندية العربية سنتئذٍ ..
■ حضرت المباراة واقفاً داخل النادي الرياضي بحي الجنينة بمدينة سنار .. كنت يومها جالساً لإمتحان الشهادة السودانية من سنار الثانوية ..
■ يالنداوة تلك الأيام !!
■ سيبقي ذلك الهدف عالقاً بوجداني وذهني كأجمل هدف شاهدته طيلة مسيرة متابعتي لكرة القدم في مختلف البطولات العالمية ..
■ في تلك السنة لم يخرج إلي الحياة ميسي ولا رونالدو ولا بيكهام ولا صمويل إيتو !!
■ طيلة هذه السنوات بقي ويبقي هدف صبحي هو الأحلي والأجمل !!
■ إنه عطر المكان .. عطر اللحظة .. وعشق الهلال الذي يزرع الفرح أينما هلّ .. أو غاب ..
■ الفرح الهلالي لايصدأ !!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر طيلة هذه السنوات بقي ويبقي هدف صبحي هو الأحلي والأجمل !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.