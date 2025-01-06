مناوي: بحثت مع مسؤولين بالأمم المتحدة الوضع الإنساني في دارفور

إلتقى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ظهر اليوم برئيس إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، كبير مستشاري الأمن في السودان والسيد عصام غنيم، مسؤول وضابط الاتصال والمنسق لإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في السودان، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها السيد الحاكم.

وكتب مناوي في تغريدةٍ له على حسابه في منصة (إكس): اليوم كان لي شرف اللقاء مع السيد ليوناردو كونها، رئيس إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وكبير مستشاري الأمن في السودان والسيد عصام غنيم، مسؤول وضابط الاتصال والمنسق لإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في السودان ، تناقشنا حول الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه إقليم دارفور كما بحثنا كيفية الوصول إلى المتأثرين في الإقليم وفتح المجال أمام فرق العمل الدولية لمراقبة العمل الإنساني.

و كتب في التغريدة “كذلك أمنا على ضرورة فتح قنوات العمل المباشر مع حكومة إقليم دارفور والحكومة الاتحادية للتنسيق والترتيب و أهمية تعزيز الجهود الدولية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة” ٬” إن التحديات التي تواجه أهل دارفور تتطلب من الجميع تعاونا وتنسيقا عالميا لمساعدتهم في تجاوز هذه الأوقات العصيبة.

سونا