ضباط بالجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان هليفي يُصرح بمواصلة الضغط على حماس لكن الوضع مختلف بالغرف المغلقة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط بالجيش الإسرائيلي، قوله إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي "يصرح بمواصلة الضغط على حماس لكن الوضع مختلف بالغرف المغلقة".

وقال الضباط إن "عمليتنا البرية بغزة حققت هدفها وبدون صفقة سيتكبد جنودنا ثمنا باهظا"، معتبرين أن "إحصاء جثث المسلحين والفخر بذلك لا يعني تقدما بإعادة المختطفين وتفكيك حماس".

في وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل 43 ضابطًا وجنديًا خلال العملية الأخيرة شمالي قطاع غزة".

وكان قد أشار مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى "أنني آمل تحقيق نتائج طيبة بشأن محادثات الأسرى في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ تشرين الأول 2023.

وقال "يقومون بعمل جيد في الدوحة في ما يتعلق بمحادثات الأسرى في غزة، وسأتوجه للعاصمة القطرية غدًا"، مضيفًا "أعتقد أن ترامب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات".

وسبق وأنّ أكّدت حركة "حماس" على أنّ هذه الجولة من المفاوضات "ستركّز على أن يؤدّي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النَّار، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزَّة وتفاصيل التّنفيذ، وعوده النّازحين إلى بيوتهم الّتي أُخرجوا منها في كلّ مناطق القطاع"، وفق بيان سابق لها.