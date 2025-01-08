عقيص: نحن لسنا سعاة لكسر أي فريق كما أن زمن كسرنا ولّى

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في حديث لقناة "الجديد"، أنه "لا يوجد فيتو على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون"، مضيفًا "أمام المعارضة مقاربة واحدة وخطة موحدة ستُطبق وبالتالي المساعي جدية من أجل التوافق على اسم معين".
ولفت عقيص إلى أن "هناك تغيّرات كبيرة في لبنان وحوله يجب قراءتها بشكل صحيح"، وقال "نحن لسنا سعاة لكسر أي فريق كما أن زمن كسرنا ولّى".
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