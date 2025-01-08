دويهي: سيكون لنا موقف متعلق بالملف الرئاسي نعلنه غدًا ومن الواضح ألا توفق على قائد الجيش حتى الآن

أشار النائب ‎ميشال دويهي، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "الصخب الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية غير مألوف وما فعله رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارة الجلسات السابقة لم يكن على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية وبالتالي فإن سلوكه غير صحيح".

وقال "مستعدون للتصويت لقائظ الجيش جوزاف عون في الجلسة الأولى و الـ65 صوتًا ليس مشروع فتنة في البلد أو مشروع انتقام من طائفة معينة أما الخيار الثاني المحتمل فهو الوزير السابق جهاد أزعور".

وأكد أنه "سيكون لنا موقف متعلق بالملف الرئاسي نعلنه غدًا ومن الواضح ألا توفق على قائد الجيش حتى الآن".