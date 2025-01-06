الأمطار في 6 مناطق.. المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية بـ 49,2 ملم

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ «49,2» ملم، في الشفية بمحافظة بدر، وذلك ضمن «6» مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

فيما سجّل الحرم «36,1» ملم، والمسيجيد ببدر «33,6» ملم، ومسجد قباء «28,4» ملم، وحي سلطانة «26,8» ملم، وكل من الصويدرية، وبدر «23,0» ملم.

أخبار متعلقة

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت «43» محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 5 يناير وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 6 يناير 2025م؛ هطول أمطارٍ في مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف».وأبان التقرير، أن منطقة الجوف سجلّت «10,2» ملم في الحماد بالقريات، و«7,0» ملم في عين الحواس بالقريات، و«6,6» ملم في ميقوع بطبرجل، و«5,0» ملم في مطار القريات. فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة «7,6» ملم في القضمية برابغ، و«5,6» ملم في الأبواء برابغ، و«3,0» ملم في رابغ.وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية «4,4» ملم في مطار عرعر، و«3,6» ملم في مركز حرس الحدود بطريف، و«3,4» ملم في العويقلية. فيما سجّلت منطقة تبوك «1,6» ملم في خرباء بالوجه، ومنطقة القصيم «0,6» ملم في عقلة الصقور.