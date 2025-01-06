شكرا لمتابعة خبر عن فلاح الشراري‬⁩ يروي تفاصيل كشف جريمة تهريب من خلال أثر الإطارات رغم تبديلها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى قصّاص الأثر ⁧‫فلاح الشراري‬⁩ تفاصيل كشف جريمة تهريب من خلال أثر إطارات السيارات ، رُغم قيام المُهرب بتبديل “إطارات” المركبة .

وقال الشراري :”ساعدنا الله في كشف قضية تهريب مخدرات ، كشفها لنا أثر الشخص على الرمال ، تابعناه حتى وصلنا له “.

وأشار إلى أن المهرب قام بتبديل إطار السيارات بعدما نفذ جريمته ، لافتا إلى إنه بعد التحقيقات والتحريات التي استمرّت لمدة ٢١ يوم تمكن من التوصل للمتهم ، وألقت القوات الأمنية القبض عليه لينال عقابه .