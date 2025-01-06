شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت اليمامة»: فتح باب الترشح لمقعد مستقل في عضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت اليمامة فتح باب الترشّح لـمقعد مستقل في عضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 29 مارس 2024 ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي في 28 مارس 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-06 الموافق 2025-01-06، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-06 الموافق 2025-02-05.
1. استيفاء شروط سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.
2. تقديم خطاب موقع للجنة المكافآت والترشيحات يفيد برغبتهـ/ـا المرشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرتهـ/ـا الذاتية، ومؤهلاتهـ/ـا، وخبرتهـ/ـا، في مجال أعمال الشركة.
3. تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) باللغتين العربية والإنجليزية، الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5. تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
6. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
7. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8. جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية، ويتعين على المرشح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
9. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وسياسة عضوية مجلس الإدارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
ستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 62 من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والمعايير السابقة.
ستقوم لجنة المكافات والترشيحات باستبعاد أي طلب للترشح غير مكتمل الشروط والطلبات وفقا لسياسة عضوية مجلس الإدارة، وذلك دون الرجوع إليه أو إشعاره.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-07-06 الموافق 2025-01-06، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-06 الموافق 2025-02-05.
سياسة ومعايير الترشحيتعين على المرشحـ/ـة استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1. استيفاء شروط سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.
2. تقديم خطاب موقع للجنة المكافآت والترشيحات يفيد برغبتهـ/ـا المرشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرتهـ/ـا الذاتية، ومؤهلاتهـ/ـا، وخبرتهـ/ـا، في مجال أعمال الشركة.
3. تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) باللغتين العربية والإنجليزية، الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5. تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
6. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
7. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8. جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية، ويتعين على المرشح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
9. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وسياسة عضوية مجلس الإدارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
ستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 62 من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والمعايير السابقة.
ستقوم لجنة المكافات والترشيحات باستبعاد أي طلب للترشح غير مكتمل الشروط والطلبات وفقا لسياسة عضوية مجلس الإدارة، وذلك دون الرجوع إليه أو إشعاره.