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الهلال الأحمر يستقبل أكثر من 600 بلاغ إثر الأمطار على مكة المكرمة

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اليوم - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل الهلال الأحمر أكثر من 600 بلاغ إثر الأمطار على منطقة مكة المكرمة.
كما أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن رفع جاهزيتها القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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