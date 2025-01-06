شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يستقبل أكثر من 600 بلاغ إثر الأمطار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الهلال الأحمر أكثر من 600 بلاغ إثر الأمطار على منطقة مكة المكرمة.

كما أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن رفع جاهزيتها القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.

